Preço de Wildcard hoje

O preço ao vivo de Wildcard (WC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WC para USD é de $ 0 por WC.

Wildcard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,919, com um fornecimento em circulação de 63.93M WC. Nas últimas 24 horas, WC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01427047, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WC movimentou-se -- na última hora e -2.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 77.51.

Informações de mercado de Wildcard (WC)

Capitalização de mercado $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K Volume (24h) $ 77.51$ 77.51 $ 77.51 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K Fornecimento Circulante 63.93M 63.93M 63.93M Fornecimento total 63,934,281.71398 63,934,281.71398 63,934,281.71398

A capitalização de mercado atual de Wildcard é $ 32.92K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 77.51. A oferta em circulação de WC é 63.93M, com um fornecimento total de 63934281.71398. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.92K.