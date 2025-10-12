Tokenomics de Wiki Agent (WIKI)
Tokenomics e análise de preços de Wiki Agent (WIKI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Wiki Agent (WIKI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Wiki Agent (WIKI)
WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.
Tokenomics de Wiki Agent (WIKI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Wiki Agent (WIKI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens WIKI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WIKI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do WIKI, explore o preço em tempo real do token WIKI!
Previsão de preço de WIKI
Quer saber para onde o WIKI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do WIKI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"