Preço de Wifedoge hoje

O preço ao vivo de Wifedoge (WIFEDOGE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WIFEDOGE para USD é de $ 0 por WIFEDOGE.

Wifedoge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 326,375, com um fornecimento em circulação de 747,000.00T WIFEDOGE. Nas últimas 24 horas, WIFEDOGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0.

No desempenho de curto prazo, WIFEDOGE movimentou-se -0.02% na última hora e +1.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wifedoge (WIFEDOGE)

Capitalização de mercado $ 326.38K$ 326.38K $ 326.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 326.38K$ 326.38K $ 326.38K Fornecimento Circulante 747,000.00T 747,000.00T 747,000.00T Fornecimento total 7.47e+17 7.47e+17 7.47e+17

A capitalização de mercado atual de Wifedoge é $ 326.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WIFEDOGE é 747,000.00T, com um fornecimento total de 7.47e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 326.38K.