Preço de Wiener Doge on Solana hoje

O preço ao vivo de Wiener Doge on Solana (WIENER) hoje é $ 0.161223, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WIENER para USD é de $ 0.161223 por WIENER.

Wiener Doge on Solana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 161,110, com um fornecimento em circulação de 999.30K WIENER. Nas últimas 24 horas, WIENER foi negociado entre $ 0.160999 (mínimo) e $ 0.162705 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.02, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.146958.

No desempenho de curto prazo, WIENER movimentou-se -- na última hora e +9.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.54.

Informações de mercado de Wiener Doge on Solana (WIENER)

Capitalização de mercado $ 161.11K$ 161.11K $ 161.11K Volume (24h) $ 10.54$ 10.54 $ 10.54 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 161.11K$ 161.11K $ 161.11K Fornecimento Circulante 999.30K 999.30K 999.30K Fornecimento total 999,299.296232 999,299.296232 999,299.296232

A capitalização de mercado atual de Wiener Doge on Solana é $ 161.11K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.54. A oferta em circulação de WIENER é 999.30K, com um fornecimento total de 999299.296232. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 161.11K.