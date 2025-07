O que é WibWob (WIBWOB)

WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.

Recurso de WibWob (WIBWOB) Site oficial

Tokenomics de WibWob (WIBWOB)

Compreender a tokenomics de WibWob (WIBWOB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WIBWOB agora!