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O preço ao vivo de White Claw hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WCLAW é de 162,776 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WCLAW para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de White Claw hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de WCLAW é de 162,776 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de WCLAW para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de White Claw (WCLAW)

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Preço em tempo real de 1 WCLAW para USD

$0.0002097
$0.0002097$0.0002097
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de White Claw (WCLAW)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:30:31 (UTC+8)

Preço de White Claw hoje

O preço ao vivo de White Claw (WCLAW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WCLAW para USD é de $ 0 por WCLAW.

White Claw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 162,776, com um fornecimento em circulação de 781.96M WCLAW. Nas últimas 24 horas, WCLAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WCLAW movimentou-se +0.43% na última hora e -1.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 96.94.

Informações de mercado de White Claw (WCLAW)

$ 162.78K
$ 162.78K$ 162.78K

$ 96.94
$ 96.94$ 96.94

$ 208.13K
$ 208.13K$ 208.13K

781.96M
781.96M 781.96M

999,830,635.140409
999,830,635.140409 999,830,635.140409

A capitalização de mercado atual de White Claw é $ 162.78K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 96.94. A oferta em circulação de WCLAW é 781.96M, com um fornecimento total de 999830635.140409. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 208.13K.

Histórico de preço de White Claw USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-0.04%

-1.34%

-1.34%

Histórico de preços de White Claw (WCLAW) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de White Claw em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de White Claw em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de White Claw em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de White Claw em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.04%
30 dias$ 0-9.11%
60 dias$ 0+65.41%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para White Claw

Previsão de preço de White Claw (WCLAW) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de WCLAW em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de White Claw (WCLAW) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de White Claw pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço White Claw pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de WCLAW para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de White Claw.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre White Claw

Qual é o preço atual de mercado do WCLAW?

Atualmente, ele está avaliado em R$, refletindo uma variação de preço de -0.04% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o White Claw possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o WCLAW apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do WCLAW?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de WCLAW. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o White Claw?

Ele foi negociado entre R$ e R$, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do WCLAW nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o WCLAW está bem integrado ao ecossistema da --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre White Claw

Última atualização da página: 2026-08-13 23:30:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o White Claw (WCLAW)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

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AIR

$0.00888
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-0.57%

DAPPOS

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$0.27738
$0.27738$0.27738

-15.06%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

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$0.0063303
$0.0063303$0.0063303

+54.73%

Bitway

Bitway

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$0.267736
$0.267736$0.267736

+22.19%

aPriori

aPriori

APR

$0.49753
$0.49753$0.49753

+15.32%

Velvet

Velvet

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$0.71072
$0.71072$0.71072

+9.50%

COSMOS

COSMOS

ATOM

$1.524
$1.524$1.524

+7.93%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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