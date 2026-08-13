Preço de White Claw hoje

O preço ao vivo de White Claw (WCLAW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WCLAW para USD é de $ 0 por WCLAW.

White Claw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 162,776, com um fornecimento em circulação de 781.96M WCLAW. Nas últimas 24 horas, WCLAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WCLAW movimentou-se +0.43% na última hora e -1.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 96.94.

Informações de mercado de White Claw (WCLAW)

Capitalização de mercado $ 162.78K$ 162.78K $ 162.78K Volume (24h) $ 96.94$ 96.94 $ 96.94 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 208.13K$ 208.13K $ 208.13K Fornecimento Circulante 781.96M 781.96M 781.96M Fornecimento total 999,830,635.140409 999,830,635.140409 999,830,635.140409

A capitalização de mercado atual de White Claw é $ 162.78K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 96.94. A oferta em circulação de WCLAW é 781.96M, com um fornecimento total de 999830635.140409. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 208.13K.