Preço de WhaleAI hoje

O preço ao vivo de WhaleAI (WHAI) hoje é $ 0.078777, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHAI para USD é de $ 0.078777 por WHAI.

WhaleAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 78,777, com um fornecimento em circulação de 1.00M WHAI. Nas últimas 24 horas, WHAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.532364, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.068646.

No desempenho de curto prazo, WHAI movimentou-se -- na última hora e -9.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WhaleAI (WHAI)

Capitalização de mercado $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

