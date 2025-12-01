Preço de Weth Hedz hoje

O preço ao vivo de Weth Hedz (HEDZ) hoje é $ 0.00000967, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEDZ para USD é de $ 0.00000967 por HEDZ.

Weth Hedz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,666.92, com um fornecimento em circulação de 1.00B HEDZ. Nas últimas 24 horas, HEDZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00043619, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000891.

No desempenho de curto prazo, HEDZ movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Weth Hedz (HEDZ)

Capitalização de mercado $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Weth Hedz é $ 9.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HEDZ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.67K.