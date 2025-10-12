Tokenomics de Wenpad Labs (LABS)

Tokenomics de Wenpad Labs (LABS)

Descubra informações essenciais sobre Wenpad Labs (LABS), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:55:50 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Wenpad Labs (LABS)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Wenpad Labs (LABS), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 82.17K
$ 82.17K$ 82.17K
Fornecimento total:
$ 88.03M
$ 88.03M$ 88.03M
Fornecimento circulante:
$ 88.03M
$ 88.03M$ 88.03M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 82.17K
$ 82.17K$ 82.17K
Máximo histórico:
$ 0.00773763
$ 0.00773763$ 0.00773763
Mínimo histórico:
$ 0
$ 0$ 0
Preço atual:
$ 0.00093339
$ 0.00093339$ 0.00093339

Informação sobre Wenpad Labs (LABS)

Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders.

Site oficial:
https://wenpadlabs.com/
Whitepaper:
https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk15/?traceparent=00-fa53d63747845330f986262db22c5081-0879b538bf806539-00&flat_pdf_quality=high&isShareViaLink=1&requestHash=03f68d9343727600e7b9383b8c314ba8e1aa7df4698bead4810950130e8d9a9d&lang=en&projectId=1853475414&richTextFormatting=true&jsf-page-rearrange-v2=true&jsf-redesign-full=true&isSkipEditorLoadFrequency=true&jsf-probability-70=true&jsf-socket-io=false&jsf-simplified-modes-iteration-1=true&jsf-offline-mode=false&jsf-heading-bold=true&jsf-fake-edit-stream-editing=false&acc-share-button-in-editor=false&jsf-all-tools-tab=false&jsf-all-tools-tab-branch-b=false&isUseStaticImport=true&jsf-editor-pdfjs-five=false&jsf-context-menu-to-right-panel=false&routeId=f28bd322bb1a50cc0ffde09d4ecf1eeb#251392f7f7bb4de883226afcb0ee7be0

Tokenomics de Wenpad Labs (LABS): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Wenpad Labs (LABS) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens LABS que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens LABS podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do LABS, explore o preço em tempo real do token LABS!

Previsão de preço de LABS

Quer saber para onde o LABS pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do LABS combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

