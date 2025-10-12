O preço ao vivo de Wenpad Labs hoje é 0.00102054 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LABS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LABS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Wenpad Labs hoje é 0.00102054 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LABS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LABS facilmente na MEXC agora.

Informações de preço de Wenpad Labs (LABS) (USD)

O preço em tempo real de Wenpad Labs (LABS) é $0.00102054. Nas últimas 24 horas, LABS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LABS é $ 0.00773763, enquanto o mais baixo é $ 0.00100662.

Em termos de desempenho de curto prazo, LABS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -33.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wenpad Labs (LABS)

A capitalização de mercado atual de Wenpad Labs é $ 89.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LABS é 88.03M, com um fornecimento total de 88029650.72550963. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.84K.

Histórico de preços de Wenpad Labs (LABS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Wenpad Labs em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Wenpad Labs em USD foi de $ -0.0006212090.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Wenpad Labs em USD foi de $ -0.0004278319.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Wenpad Labs em USD foi de $ -0.003038674578867713.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0006212090-60.87%
60 dias$ -0.0004278319-41.92%
90 dias$ -0.003038674578867713-74.85%

O que é Wenpad Labs (LABS)

Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Wenpad Labs (LABS)

Previsão de preço do Wenpad Labs (em USD)

Quanto valerá Wenpad Labs (LABS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Wenpad Labs (LABS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Wenpad Labs.

Confira a previsão de preço de Wenpad Labs agora!

LABS para moedas locais

Tokenomics de Wenpad Labs (LABS)

Compreender a tokenomics de Wenpad Labs (LABS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LABS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wenpad Labs (LABS)

Quanto vale hoje o Wenpad Labs (LABS)?
O preço ao vivo de LABS em USD é 0.00102054 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LABS para USD?
O preço atual de LABS para USD é $ 0.00102054. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Wenpad Labs?
A capitalização de mercado de LABS é $ 89.84K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LABS?
O fornecimento circulante de LABS é de 88.03M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LABS?
LABS atingiu um preço máximo histórico de 0.00773763 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LABS?
LABS atingiu um preço minímo histórico de 0.00100662 USD.
Qual é o volume de negociação de LABS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LABS é -- USD.
LABS vai subir ainda este ano?
LABS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LABS para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.