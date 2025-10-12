O que é Wenpad Labs (LABS)

Our project is a comprehensive ecosystem on Solana featuring a presale launchpad integrated with Phantom wallet, enabling secure and user-friendly token launches. We offer a free, volume-based Telegram trending platform, ensuring fair exposure without paid placements. Soon, we will launch a Telegram bot to support projects in raising revenue and achieving long-term sustainability. The native token is deflationary and incorporates reflections: transactional taxes are redistributed weekly to holders and a portion is burned, maximizing rewards and maintaining scarcity. Importantly, our system ensures the development team does not sell tokens; all tax proceeds are returned to the community, reinforcing trust and long-term value for holders.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wenpad Labs (LABS) Quanto vale hoje o Wenpad Labs (LABS)? O preço ao vivo de LABS em USD é 0.00102054 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de LABS para USD? $ 0.00102054 . Confira o O preço atual de LABS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Wenpad Labs? A capitalização de mercado de LABS é $ 89.84K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de LABS? O fornecimento circulante de LABS é de 88.03M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LABS? LABS atingiu um preço máximo histórico de 0.00773763 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LABS? LABS atingiu um preço minímo histórico de 0.00100662 USD . Qual é o volume de negociação de LABS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LABS é -- USD . LABS vai subir ainda este ano? LABS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LABS para uma análise mais detalhada.

