Preço de Weepi hoje

O preço ao vivo de Weepi (WEEPI) hoje é $ 0.00000632, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WEEPI para USD é de $ 0.00000632 por WEEPI.

Weepi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,320.23, com um fornecimento em circulação de 1.00B WEEPI. Nas últimas 24 horas, WEEPI foi negociado entre $ 0.00000624 (mínimo) e $ 0.00000642 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00025609, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000058.

No desempenho de curto prazo, WEEPI movimentou-se -- na última hora e +1.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Weepi (WEEPI)

Capitalização de mercado $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Weepi é $ 6.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WEEPI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.32K.