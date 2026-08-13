Preço de WeatherXM hoje

O preço ao vivo de WeatherXM (WXM) hoje é $ 0.00697856, com uma variação de 7.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WXM para USD é de $ 0.00697856 por WXM.

WeatherXM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 181,988, com um fornecimento em circulação de 26.08M WXM. Nas últimas 24 horas, WXM foi negociado entre $ 0.00662287 (mínimo) e $ 0.00846296 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.38, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00446604.

No desempenho de curto prazo, WXM movimentou-se -3.67% na última hora e -7.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 355.52.

Informações de mercado de WeatherXM (WXM)

Capitalização de mercado $ 181.99K$ 181.99K $ 181.99K Volume (24h) $ 355.52$ 355.52 $ 355.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 697.86K$ 697.86K $ 697.86K Fornecimento Circulante 26.08M 26.08M 26.08M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WeatherXM é $ 181.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 355.52. A oferta em circulação de WXM é 26.08M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 697.86K.