Preço de Wave Swap hoje

O preço ao vivo de Wave Swap (WAVE) hoje é $ 0, com uma variação de 13.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAVE para USD é de $ 0 por WAVE.

Wave Swap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,972, com um fornecimento em circulação de 999.25M WAVE. Nas últimas 24 horas, WAVE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00397888, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WAVE movimentou-se -1.68% na última hora e -33.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wave Swap (WAVE)

Capitalização de mercado $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Fornecimento Circulante 999.25M 999.25M 999.25M Fornecimento total 999,249,864.375185 999,249,864.375185 999,249,864.375185

A capitalização de mercado atual de Wave Swap é $ 25.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAVE é 999.25M, com um fornecimento total de 999249864.375185. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.97K.