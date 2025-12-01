Preço de WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals hoje

O preço ao vivo de WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) hoje é $ 0.00031432, com uma variação de 15.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAV3 para USD é de $ 0.00031432 por WAV3.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 314,453, com um fornecimento em circulação de 1.00B WAV3. Nas últimas 24 horas, WAV3 foi negociado entre $ 0.000314 (mínimo) e $ 0.00037302 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00088168, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00022087.

No desempenho de curto prazo, WAV3 movimentou-se -0.13% na última hora e -16.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

Capitalização de mercado $ 314.45K$ 314.45K $ 314.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 314.45K$ 314.45K $ 314.45K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

