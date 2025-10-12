Tokenomics de WATCHDOGS (WATCH)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de WATCHDOGS (WATCH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
WatchDogs is the first NFT marketplace built natively on the INK blockchain. From the early days of the network, we’ve been empowering creators and collectors through NFT trading, staking, stats, and AI tools. Focused on innovation and community, WatchDogs brings utility, culture, and discovery together — making INK the home of next-gen NFTs. With our AI agents, staking rewards, and deep integration into the INK ecosystem, we’re here for the long game.
Tokenomics de WATCHDOGS (WATCH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de WATCHDOGS (WATCH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens WATCH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WATCH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do WATCH, explore o preço em tempo real do token WATCH!
Previsão de preço de WATCH
Quer saber para onde o WATCH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do WATCH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
