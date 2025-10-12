O que é Wasder (WAS)

Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more. The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year. Wasder is a Swedish company that was first launched in 2017 as a social community platform for gamers, and the token reward ecosystem was launched May 7th, 2021. The platform enables gamers to utilize several tools to find other gamers to play with, host their own communities, connect with their favorite streamers, have party chats with friends and much more. With the launch of a token comes integration of NFTs, virtual events, tournaments and much more. The platform itself has been in open beta since 2020, and onboarded over 100,000 new users during the first year.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Wasder (WAS) Site oficial

Previsão de preço do Wasder (em USD)

Quanto valerá Wasder (WAS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Wasder (WAS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Wasder.

Confira a previsão de preço de Wasder agora!

WAS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Wasder (WAS)

Compreender a tokenomics de Wasder (WAS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WAS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Wasder (WAS) Quanto vale hoje o Wasder (WAS)? O preço ao vivo de WAS em USD é 0.00004404 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WAS para USD? $ 0.00004404 . Confira o O preço atual de WAS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Wasder? A capitalização de mercado de WAS é $ 25.70K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WAS? O fornecimento circulante de WAS é de 597.08M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WAS? WAS atingiu um preço máximo histórico de 0.0615 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WAS? WAS atingiu um preço minímo histórico de 0.00002437 USD . Qual é o volume de negociação de WAS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WAS é -- USD . WAS vai subir ainda este ano? WAS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WAS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Wasder (WAS)