Preço de Wasabi Cheese hoje

O preço ao vivo de Wasabi Cheese (WASABI) hoje é $ 0, com uma variação de 7.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WASABI para USD é de $ 0 por WASABI.

Wasabi Cheese ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 252,598, com um fornecimento em circulação de 924.02M WASABI. Nas últimas 24 horas, WASABI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00136621, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WASABI movimentou-se +3.75% na última hora e +9.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.58K.

Informações de mercado de Wasabi Cheese (WASABI)

Capitalização de mercado $ 252.60K$ 252.60K $ 252.60K Volume (24h) $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 252.60K$ 252.60K $ 252.60K Fornecimento Circulante 924.02M 924.02M 924.02M Fornecimento total 924,018,259.243054 924,018,259.243054 924,018,259.243054

A capitalização de mercado atual de Wasabi Cheese é $ 252.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.58K. A oferta em circulação de WASABI é 924.02M, com um fornecimento total de 924018259.243054. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 252.60K.