Preço de Wall Street Shiba hoje

O preço ao vivo de Wall Street Shiba (STIBA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STIBA para USD é de -- por STIBA.

Wall Street Shiba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 188,744, com um fornecimento em circulação de 1.00B STIBA. Nas últimas 24 horas, STIBA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01904074, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STIBA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wall Street Shiba (STIBA)

Capitalização de mercado $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wall Street Shiba é $ 188.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STIBA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 188.74K.