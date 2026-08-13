Qual é o preço atual de Wall Street Pepe?

Wall Street Pepe está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.34% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como WEPE se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.34% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se WEPE está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Wall Street Pepe está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed,The Boy’s Club?

No segmento Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed,The Boy’s Club, WEPE demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Wall Street Pepe hoje?

A capitalização de mercado de R$4873306.59601967106000 coloca WEPE no ranking #2890, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente WEPE está sendo negociado?

Wall Street Pepe gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de WEPE?

Com 194708125998.6211 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.