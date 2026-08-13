Preço de Wall Street Memes hoje

O preço ao vivo de Wall Street Memes (WSM) hoje é $ 0, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WSM para USD é de $ 0 por WSM.

Wall Street Memes ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 271,911, com um fornecimento em circulação de 1.88B WSM. Nas últimas 24 horas, WSM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.076991, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WSM movimentou-se -0.02% na última hora e +2.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.52.

Informações de mercado de Wall Street Memes (WSM)

Capitalização de mercado $ 271.91K$ 271.91K $ 271.91K Volume (24h) $ 15.52$ 15.52 $ 15.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 273.87K$ 273.87K $ 273.87K Fornecimento Circulante 1.88B 1.88B 1.88B Fornecimento total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wall Street Memes é $ 271.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.52. A oferta em circulação de WSM é 1.88B, com um fornecimento total de 2000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 273.87K.