Preço de Wagmi Coin hoje

O preço ao vivo de Wagmi Coin (WAGMI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAGMI para USD é de $ 0 por WAGMI.

Wagmi Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,803, com um fornecimento em circulação de 420.69T WAGMI. Nas últimas 24 horas, WAGMI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WAGMI movimentou-se +0.07% na última hora e -1.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wagmi Coin (WAGMI)

Capitalização de mercado $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.80K$ 73.80K $ 73.80K Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wagmi Coin é $ 73.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAGMI é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.80K.