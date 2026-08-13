Qual é o preço atual de negociação de Wagmi?

Wagmi (WAGMI) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -1.34% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de Wagmi hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Kava Ecosystem,Sonic Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Base Native. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em WAGMI?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de Wagmi no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 3240 com uma capitalização de mercado de R$3070694.62220923206000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre WAGMI?

Com 1859563550.0 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de Wagmi?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como Wagmi se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Base Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Kava Ecosystem,Sonic Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Base Native, WAGMI continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.