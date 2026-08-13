Preço de VulgarTycoon (VIN)
O preço ao vivo de VulgarTycoon (VIN) hoje é $ 1.02, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIN para USD é de $ 1.02 por VIN.
VulgarTycoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,949,886, com um fornecimento em circulação de 16.62M VIN. Nas últimas 24 horas, VIN foi negociado entre $ 1.007 (mínimo) e $ 1.03 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.333705.
No desempenho de curto prazo, VIN movimentou-se +0.06% na última hora e +1.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.81K.
A capitalização de mercado atual de VulgarTycoon é $ 16.95M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.81K. A oferta em circulação de VIN é 16.62M, com um fornecimento total de 16624000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.93M.
+0.06%
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+1.40%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de VulgarTycoon em USD foi de $ +0.00490143.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de VulgarTycoon em USD foi de $ +0.6956857980.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de VulgarTycoon em USD foi de $ +1.6759019220.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de VulgarTycoon em USD foi de $ +0.0003857796434905.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.00490143
|+0.48%
|30 dias
|$ +0.6956857980
|+68.20%
|60 dias
|$ +1.6759019220
|+164.30%
|90 dias
|$ +0.0003857796434905
|+0.00%
Em 2040, o preço de VulgarTycoon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de VulgarTycoon?
VulgarTycoon (VIN) está sendo negociado a R$5.1116603093874000, refletindo uma variação de preço de 0.48% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.
Que papel VulgarTycoon desempenha em seu ecossistema?
Como ativo central na rede -- e parte do setor BNB Chain Ecosystem, VIN frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.
Quão ativamente VIN está sendo negociado hoje?
Nas últimas 24 horas, VIN registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.
Qual é a oferta circulante de VulgarTycoon?
Hoje há 16624000.0 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.
Qual é a capitalização de mercado e a classificação de VIN?
VulgarTycoon atualmente ocupa a posição de número #885 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$84943195.60278545082000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.
Como VulgarTycoon se comportou nas últimas 24 horas?
O preço apresentou uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.
Como VulgarTycoon se compara a ativos similares na mesma categoria?
No segmento BNB Chain Ecosystem, VIN demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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