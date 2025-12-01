Preço de Vouch Staked PLS hoje

O preço ao vivo de Vouch Staked PLS (VPLS) hoje é $ 0.00002232, com uma variação de 5.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VPLS para USD é de $ 0.00002232 por VPLS.

Vouch Staked PLS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,994,454, com um fornecimento em circulação de 134.16B VPLS. Nas últimas 24 horas, VPLS foi negociado entre $ 0.00002053 (mínimo) e $ 0.00002204 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00005175, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001912.

No desempenho de curto prazo, VPLS movimentou-se +2.57% na última hora e +3.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vouch Staked PLS (VPLS)

Capitalização de mercado $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Fornecimento Circulante 134.16B 134.16B 134.16B Fornecimento total 134,164,618,784.301 134,164,618,784.301 134,164,618,784.301

