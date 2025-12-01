Preço de Vooz Coin hoje

O preço ao vivo de Vooz Coin (VOOZ) hoje é --, com uma variação de 3.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOOZ para USD é de -- por VOOZ.

Vooz Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 113,986, com um fornecimento em circulação de 998.41M VOOZ. Nas últimas 24 horas, VOOZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00131691, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VOOZ movimentou-se -0.07% na última hora e +1.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vooz Coin (VOOZ)

Capitalização de mercado $ 113.99K$ 113.99K $ 113.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.99K$ 113.99K $ 113.99K Fornecimento Circulante 998.41M 998.41M 998.41M Fornecimento total 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

