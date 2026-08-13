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O preço ao vivo de Voltage Finance hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de VOLT é de 426,299 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VOLT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Voltage Finance hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de VOLT é de 426,299 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VOLT para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço em tempo real de 1 VOLT para USD

$0.00004891
$0.00004891$0.00004891
+51.60%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Voltage Finance (VOLT)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:21:39 (UTC+8)

Preço de Voltage Finance hoje

O preço ao vivo de Voltage Finance (VOLT) hoje é $ 0, com uma variação de 540.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOLT para USD é de $ 0 por VOLT.

Voltage Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 426,299, com um fornecimento em circulação de 8.73B VOLT. Nas últimas 24 horas, VOLT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00533542, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VOLT movimentou-se -0.30% na última hora e -36.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Voltage Finance (VOLT)

$ 426.30K
$ 426.30K$ 426.30K

--
----

$ 426.30K
$ 426.30K$ 426.30K

8.73B
8.73B 8.73B

8,727,621,989.42893
8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

A capitalização de mercado atual de Voltage Finance é $ 426.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOLT é 8.73B, com um fornecimento total de 8727621989.42893. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 426.30K.

Histórico de preço de Voltage Finance USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00533542
$ 0.00533542$ 0.00533542

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+540.83%

-36.07%

-36.07%

Histórico de preços de Voltage Finance (VOLT) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Voltage Finance em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Voltage Finance em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Voltage Finance em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Voltage Finance em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+540.83%
30 dias$ 0+445.10%
60 dias$ 0+181.39%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Voltage Finance

Previsão de preço de Voltage Finance (VOLT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de VOLT em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Voltage Finance (VOLT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Voltage Finance pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Voltage Finance pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de VOLT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Voltage Finance.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Voltage Finance

Qual é o preço atual de Voltage Finance?

Voltage Finance está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de 540.83% nas últimas 24 horas.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de VOLT?

Com uma capitalização de mercado de R$2136368.31199170513000, VOLT ocupa a posição #7188 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.

Quanto volume de negociação Voltage Finance gera diariamente?

Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.

Qual é a oferta circulante de VOLT?

Há 8727621989.42893 tokens circulando no mercado aberto.

Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?

Voltage Finance flutuou entre R$ e R$, refletindo a volatilidade diária.

Como Voltage Finance se compara ao seu ATH?

O seu preço máximo histórico é de R$0.0267380927920703154000, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.

Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam VOLT?

Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Fuse Ecosystem,Governance e o impulso do desenvolvimento na rede --.

Como VOLT se comporta sob diferentes condições de mercado?

Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Voltage Finance

Última atualização da página: 2026-08-13 23:21:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Voltage Finance (VOLT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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-15.04%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

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$0.0063410
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Bitway

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$0.266877$0.266877

+21.80%

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$0.49809
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Velvet

Velvet

VELVET

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$0.71378$0.71378

+9.97%

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