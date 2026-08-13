Preço de Voltage Finance hoje

O preço ao vivo de Voltage Finance (VOLT) hoje é $ 0, com uma variação de 540.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOLT para USD é de $ 0 por VOLT.

Voltage Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 426,299, com um fornecimento em circulação de 8.73B VOLT. Nas últimas 24 horas, VOLT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00533542, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VOLT movimentou-se -0.30% na última hora e -36.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Voltage Finance (VOLT)

Capitalização de mercado $ 426.30K$ 426.30K $ 426.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 426.30K$ 426.30K $ 426.30K Fornecimento Circulante 8.73B 8.73B 8.73B Fornecimento total 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

A capitalização de mercado atual de Voltage Finance é $ 426.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOLT é 8.73B, com um fornecimento total de 8727621989.42893. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 426.30K.