Preço de Voicebox hoje

O preço ao vivo de Voicebox (VOICEBOX) hoje é $ 0, com uma variação de 4.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOICEBOX para USD é de $ 0 por VOICEBOX.

Voicebox ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,039, com um fornecimento em circulação de 987.35M VOICEBOX. Nas últimas 24 horas, VOICEBOX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VOICEBOX movimentou-se +0.44% na última hora e -16.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Voicebox (VOICEBOX)

Capitalização de mercado $ 23.04K$ 23.04K $ 23.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.04K$ 23.04K $ 23.04K Fornecimento Circulante 987.35M 987.35M 987.35M Fornecimento total 987,348,796.926058 987,348,796.926058 987,348,796.926058

A capitalização de mercado atual de Voicebox é $ 23.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOICEBOX é 987.35M, com um fornecimento total de 987348796.926058. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.04K.