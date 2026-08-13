Preço de Vled Tenov hoje

O preço ao vivo de Vled Tenov (TENOV) hoje é $ 0, com uma variação de 7.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TENOV para USD é de $ 0 por TENOV.

Vled Tenov ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,817, com um fornecimento em circulação de 915.41M TENOV. Nas últimas 24 horas, TENOV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TENOV movimentou-se -0.20% na última hora e -24.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vled Tenov (TENOV)

Capitalização de mercado $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.82K$ 32.82K $ 32.82K Fornecimento Circulante 915.41M 915.41M 915.41M Fornecimento total 915,413,003.2763926 915,413,003.2763926 915,413,003.2763926

A capitalização de mercado atual de Vled Tenov é $ 32.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TENOV é 915.41M, com um fornecimento total de 915413003.2763926. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.82K.