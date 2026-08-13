Preço de VladDog hoje

O preço ao vivo de VladDog (VLADDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 3.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VLADDOG para USD é de $ 0 por VLADDOG.

VladDog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,197, com um fornecimento em circulação de 928.38M VLADDOG. Nas últimas 24 horas, VLADDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VLADDOG movimentou-se +0.26% na última hora e -8.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VladDog (VLADDOG)

Capitalização de mercado $ 21.20K$ 21.20K $ 21.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K Fornecimento Circulante 928.38M 928.38M 928.38M Fornecimento total 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261

A capitalização de mercado atual de VladDog é $ 21.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VLADDOG é 928.38M, com um fornecimento total de 928375894.7390261. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.83K.