Preço de Vizits Coin hoje

O preço ao vivo de Vizits Coin (VIZITS) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIZITS para USD é de -- por VIZITS.

Vizits Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,589, com um fornecimento em circulação de 967.98M VIZITS. Nas últimas 24 horas, VIZITS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VIZITS movimentou-se -- na última hora e -18.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vizits Coin (VIZITS)

Capitalização de mercado $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Fornecimento Circulante 967.98M 967.98M 967.98M Fornecimento total 967,975,839.569182 967,975,839.569182 967,975,839.569182

A capitalização de mercado atual de Vizits Coin é $ 24.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIZITS é 967.98M, com um fornecimento total de 967975839.569182. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.59K.