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O preço ao vivo de VISION ai by Virtuals hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de VISION é de 16,788.48 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VISION para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de VISION ai by Virtuals hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de VISION é de 16,788.48 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de VISION para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de VISION ai by Virtuals (VISION)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 VISION para USD

$0.00001683
$0.00001683$0.00001683
+4.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de VISION ai by Virtuals (VISION)
Última atualização da página: 2026-08-13 23:19:41 (UTC+8)

Preço de VISION ai by Virtuals hoje

O preço ao vivo de VISION ai by Virtuals (VISION) hoje é $ 0, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VISION para USD é de $ 0 por VISION.

VISION ai by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,788.48, com um fornecimento em circulação de 997.44M VISION. Nas últimas 24 horas, VISION foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VISION movimentou-se -- na última hora e -1.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VISION ai by Virtuals (VISION)

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

--
----

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

997.44M
997.44M 997.44M

997,442,268.3491673
997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

A capitalização de mercado atual de VISION ai by Virtuals é $ 16.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VISION é 997.44M, com um fornecimento total de 997442268.3491673. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.79K.

Histórico de preço de VISION ai by Virtuals USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.92%

-1.82%

-1.82%

Histórico de preços de VISION ai by Virtuals (VISION) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de VISION ai by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de VISION ai by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de VISION ai by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de VISION ai by Virtuals em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.92%
30 dias$ 0-12.52%
60 dias$ 0-38.68%
90 dias----

Previsão de preço para VISION ai by Virtuals

Previsão de preço de VISION ai by Virtuals (VISION) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de VISION em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de VISION ai by Virtuals (VISION) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de VISION ai by Virtuals pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço VISION ai by Virtuals pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de VISION para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de VISION ai by Virtuals.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de VISION ai by Virtuals (VISION)

Site oficial

Categoria :

Base EcosystemNFTVirtuals Protocol Ecosystem

Sobre VISION ai by Virtuals

Qual é o preço atual de VISION ai by Virtuals?

VISION ai by Virtuals está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de -0.92% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está VISION hoje?

A volatilidade do preço de VISION nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para VISION ai by Virtuals?

O token flutuou entre R$0E-15 (mínimo) e R$0E-15 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação VISION gerou?

Nas últimas 24 horas, VISION acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para VISION ai by Virtuals?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como VISION se compara a outros tokens de NFT,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem?

Dentro da categoria NFT,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem, VISION mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre VISION ai by Virtuals

Última atualização da página: 2026-08-13 23:19:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o VISION ai by Virtuals (VISION)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

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$0.00894
$0.00894$0.00894

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$0.02018$0.02018

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+0.37%

DAPPOS

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$0.28085
$0.28085$0.28085

-14.00%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0063226
$0.0063226$0.0063226

+54.54%

Bitway

Bitway

BTW

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$0.266383$0.266383

+21.57%

aPriori

aPriori

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$0.49762
$0.49762$0.49762

+15.35%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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$0.0002864$0.0002864

+14.56%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.71308
$0.71308$0.71308

+9.86%

Aviso legal

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