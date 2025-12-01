Preço de Visa xStock hoje

O preço ao vivo de Visa xStock (VX) hoje é $ 329.12, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VX para USD é de $ 329.12 por VX.

Visa xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 217,868, com um fornecimento em circulação de 661.97 VX. Nas últimas 24 horas, VX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 398.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 322.91.

No desempenho de curto prazo, VX movimentou-se -- na última hora e -1.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Visa xStock (VX)

Capitalização de mercado $ 217.87K$ 217.87K $ 217.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.41M$ 10.41M $ 10.41M Fornecimento Circulante 661.97 661.97 661.97 Fornecimento total 31,618.82396779941 31,618.82396779941 31,618.82396779941

A capitalização de mercado atual de Visa xStock é $ 217.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VX é 661.97, com um fornecimento total de 31618.82396779941. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.41M.