Tokenomics de VIRTUE (VIRTUE)

Descubra informações essenciais sobre VIRTUE (VIRTUE), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:54:54 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de VIRTUE (VIRTUE)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de VIRTUE (VIRTUE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 16.08K
Fornecimento total:
$ 849.00K
Fornecimento circulante:
$ 799.00K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 17.09K
Máximo histórico:
$ 0.209091
Mínimo histórico:
$ 0.02005576
Preço atual:
$ 0.02012977
Informação sobre VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Site oficial:
https://virtuefinance.io/
Whitepaper:
https://docs.virtuefinance.io/

Tokenomics de VIRTUE (VIRTUE): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de VIRTUE (VIRTUE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens VIRTUE que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens VIRTUE podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do VIRTUE, explore o preço em tempo real do token VIRTUE!

Previsão de preço de VIRTUE

Quer saber para onde o VIRTUE pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do VIRTUE combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

