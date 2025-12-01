Preço de Virtuals Ventures by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) hoje é --, com uma variação de 4.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VVC para USD é de -- por VVC.

Virtuals Ventures by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,866, com um fornecimento em circulação de 1.00B VVC. Nas últimas 24 horas, VVC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VVC movimentou-se +0.09% na última hora e +7.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Capitalização de mercado $ 46.87K$ 46.87K $ 46.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.87K$ 46.87K $ 46.87K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Virtuals Ventures by Virtuals é $ 46.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VVC é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.87K.