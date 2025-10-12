Informações de preço de Virtual Trade Agent (VTA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Menor preço $ 0.00637739$ 0.00637739 $ 0.00637739 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +9.18% Variação de Preço (7d) +9.18%

O preço em tempo real de Virtual Trade Agent (VTA) é $0.00700327. Nas últimas 24 horas, VTA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VTA é $ 0.056364, enquanto o mais baixo é $ 0.00637739.

Em termos de desempenho de curto prazo, VTA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +9.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Virtual Trade Agent (VTA)

Capitalização de mercado $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Fornecimento Circulante 950.18K 950.18K 950.18K Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Virtual Trade Agent é $ 6.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VTA é 950.18K, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.00K.