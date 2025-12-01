Preço de Viper Cash hoje

O preço ao vivo de Viper Cash (VIP) hoje é $ 0.00179125, com uma variação de 0.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIP para USD é de $ 0.00179125 por VIP.

Viper Cash ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,616, com um fornecimento em circulação de 21.00M VIP. Nas últimas 24 horas, VIP foi negociado entre $ 0.00179063 (mínimo) e $ 0.0017967 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04533569, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00178261.

No desempenho de curto prazo, VIP movimentou-se -- na última hora e -4.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Viper Cash (VIP)

Capitalização de mercado $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Viper Cash é $ 37.62K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIP é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.62K.