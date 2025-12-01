Preço de VIDT DAO hoje

O preço ao vivo de VIDT DAO (VIDT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIDT para USD é de -- por VIDT.

VIDT DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,651.7, com um fornecimento em circulação de 869.80M VIDT. Nas últimas 24 horas, VIDT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.072876, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VIDT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VIDT DAO (VIDT)

