Preço de Victor hoje

O preço ao vivo de Victor (VICTOR) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VICTOR para USD é de -- por VICTOR.

Victor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,879.26, com um fornecimento em circulação de 999.47M VICTOR. Nas últimas 24 horas, VICTOR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VICTOR movimentou-se -- na última hora e +5.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Victor (VICTOR)

Capitalização de mercado $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.88K$ 4.88K $ 4.88K Fornecimento Circulante 999.47M 999.47M 999.47M Fornecimento total 999,466,191.132654 999,466,191.132654 999,466,191.132654

A capitalização de mercado atual de Victor é $ 4.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VICTOR é 999.47M, com um fornecimento total de 999466191.132654. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.88K.