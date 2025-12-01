Preço de Vibing Cat Coin hoje

O preço ao vivo de Vibing Cat Coin (VIBECOIN) hoje é $ 0.0007986, com uma variação de 9.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIBECOIN para USD é de $ 0.0007986 por VIBECOIN.

Vibing Cat Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 798,281, com um fornecimento em circulação de 999.61M VIBECOIN. Nas últimas 24 horas, VIBECOIN foi negociado entre $ 0.00075097 (mínimo) e $ 0.00092937 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00559309, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007988.

No desempenho de curto prazo, VIBECOIN movimentou-se -2.30% na última hora e -68.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Capitalização de mercado $ 798.28K$ 798.28K $ 798.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 798.28K$ 798.28K $ 798.28K Fornecimento Circulante 999.61M 999.61M 999.61M Fornecimento total 999,606,090.4691613 999,606,090.4691613 999,606,090.4691613

