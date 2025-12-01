Preço de Vibey Turtle hoje

O preço ao vivo de Vibey Turtle (VIBEY) hoje é --, com uma variação de 21.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIBEY para USD é de -- por VIBEY.

Vibey Turtle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 110,314, com um fornecimento em circulação de 962.98M VIBEY. Nas últimas 24 horas, VIBEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VIBEY movimentou-se -0.17% na última hora e +27.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vibey Turtle (VIBEY)

Capitalização de mercado $ 110.31K$ 110.31K $ 110.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 110.31K$ 110.31K $ 110.31K Fornecimento Circulante 962.98M 962.98M 962.98M Fornecimento total 962,977,408.078965 962,977,408.078965 962,977,408.078965

A capitalização de mercado atual de Vibey Turtle é $ 110.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIBEY é 962.98M, com um fornecimento total de 962977408.078965. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 110.31K.