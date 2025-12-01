Preço de VibeStrategy hoje

O preço ao vivo de VibeStrategy (VIBESTR) hoje é $ 0.00730566, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VIBESTR para USD é de $ 0.00730566 por VIBESTR.

VibeStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,544,956, com um fornecimento em circulação de 895.27M VIBESTR. Nas últimas 24 horas, VIBESTR foi negociado entre $ 0.00715013 (mínimo) e $ 0.00744202 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01527444, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00352911.

No desempenho de curto prazo, VIBESTR movimentou-se +0.15% na última hora e +43.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VibeStrategy (VIBESTR)

Capitalização de mercado $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.54M$ 6.54M $ 6.54M Fornecimento Circulante 895.27M 895.27M 895.27M Fornecimento total 895,265,443.8210099 895,265,443.8210099 895,265,443.8210099

