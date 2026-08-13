Preço de Vexor Terminal hoje

O preço ao vivo de Vexor Terminal (VT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VT para USD é de $ 0 por VT.

Vexor Terminal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,218, com um fornecimento em circulação de 100.00B VT. Nas últimas 24 horas, VT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VT movimentou-se -- na última hora e +1.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vexor Terminal (VT)

Capitalização de mercado $ 21.22K$ 21.22K $ 21.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.22K$ 21.22K $ 21.22K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Vexor Terminal é $ 21.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VT é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.22K.