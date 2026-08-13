Qual é o preço atual de Vetro USD?

Vetro USD está sendo negociado a R$5.01644310754587000, com uma variação de preço de 0.15% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Vetro USD é de R$7.9681763646333000, enquanto o ATL é de R$3.64813683706135281000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de VUSD hoje?

A capitalização de mercado está em R$2424645.90771445101000, colocando o ativo no #3648 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Vetro USD?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com VUSD.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 483440.2976017239 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Vetro USD se enquadra?

Vetro USD faz parte da classificação Ethereum Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de VUSD?

Operar na rede -- permite que VUSD aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.