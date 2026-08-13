Preço de Vestate hoje

O preço ao vivo de Vestate (VES) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VES para USD é de $ 0 por VES.

Vestate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,106, com um fornecimento em circulação de 143.70M VES. Nas últimas 24 horas, VES foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04646524, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VES movimentou-se -- na última hora e -16.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 232.77.

Informações de mercado de Vestate (VES)

Capitalização de mercado $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Volume (24h) $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Fornecimento Circulante 143.70M 143.70M 143.70M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Vestate é $ 20.11K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 232.77. A oferta em circulação de VES é 143.70M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 69.96K.