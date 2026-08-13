Preço de Versatize Coin hoje

O preço ao vivo de Versatize Coin (VTCN) hoje é $ 0.177611, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VTCN para USD é de $ 0.177611 por VTCN.

Versatize Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,761,757, com um fornecimento em circulação de 50.00M VTCN. Nas últimas 24 horas, VTCN foi negociado entre $ 0.176908 (mínimo) e $ 0.177754 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.178731, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00120116.

No desempenho de curto prazo, VTCN movimentou-se +0.00% na última hora e +88.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 362.02K.

Informações de mercado de Versatize Coin (VTCN)

Capitalização de mercado $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M Volume (24h) $ 362.02K$ 362.02K $ 362.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Versatize Coin é $ 17.76M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 362.02K. A oferta em circulação de VTCN é 50.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.76M.