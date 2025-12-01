Preço de VERRA DNA hoje

O preço ao vivo de VERRA DNA (VDNA) hoje é $ 0.00028471, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VDNA para USD é de $ 0.00028471 por VDNA.

VERRA DNA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 281,469, com um fornecimento em circulação de 989.98M VDNA. Nas últimas 24 horas, VDNA foi negociado entre $ 0.00028354 (mínimo) e $ 0.00029773 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01760951, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00016724.

No desempenho de curto prazo, VDNA movimentou-se -0.49% na última hora e -14.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VERRA DNA (VDNA)

Capitalização de mercado $ 281.47K$ 281.47K $ 281.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 281.47K$ 281.47K $ 281.47K Fornecimento Circulante 989.98M 989.98M 989.98M Fornecimento total 989,983,295.8282608 989,983,295.8282608 989,983,295.8282608

A capitalização de mercado atual de VERRA DNA é $ 281.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VDNA é 989.98M, com um fornecimento total de 989983295.8282608. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 281.47K.