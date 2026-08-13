Preço de Venus USDT hoje

O preço ao vivo de Venus USDT (VUSDT) hoje é $ 0.02639312, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VUSDT para USD é de $ 0.02639312 por VUSDT.

Venus USDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 205,517,778, com um fornecimento em circulação de 7.79B VUSDT. Nas últimas 24 horas, VUSDT foi negociado entre $ 0.02633363 (mínimo) e $ 0.02644505 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03496272, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01801992.

No desempenho de curto prazo, VUSDT movimentou-se +0.08% na última hora e +0.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Venus USDT (VUSDT)

Capitalização de mercado $ 205.52M$ 205.52M $ 205.52M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 229.27M$ 229.27M $ 229.27M Fornecimento Circulante 7.79B 7.79B 7.79B Fornecimento total 7,786,794,687.319154 7,786,794,687.319154 7,786,794,687.319154

A capitalização de mercado atual de Venus USDT é $ 205.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de VUSDT é 7.79B, com um fornecimento total de 7786794687.319154. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 229.27M.