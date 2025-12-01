Preço de Velocis AI hoje

O preço ao vivo de Velocis AI (VECAI) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VECAI para USD é de -- por VECAI.

Velocis AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,932.3, com um fornecimento em circulação de 851.00M VECAI. Nas últimas 24 horas, VECAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VECAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Velocis AI (VECAI)

Capitalização de mercado $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Fornecimento Circulante 851.00M 851.00M 851.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Velocis AI é $ 4.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VECAI é 851.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.80K.