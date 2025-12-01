Preço de Vantum hoje

O preço ao vivo de Vantum (VANTUM) hoje é $ 0.00000478, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VANTUM para USD é de $ 0.00000478 por VANTUM.

Vantum ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,738.61, com um fornecimento em circulação de 990.55M VANTUM. Nas últimas 24 horas, VANTUM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00077476, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000455.

No desempenho de curto prazo, VANTUM movimentou-se -- na última hora e -5.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vantum (VANTUM)

Capitalização de mercado $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.74K$ 4.74K $ 4.74K Fornecimento Circulante 990.55M 990.55M 990.55M Fornecimento total 990,546,419.880939 990,546,419.880939 990,546,419.880939

