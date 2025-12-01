Preço de Vanguard xStock hoje

O preço ao vivo de Vanguard xStock (VTIX) hoje é $ 336.38, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VTIX para USD é de $ 336.38 por VTIX.

Vanguard xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,522,993, com um fornecimento em circulação de 4.53K VTIX. Nas últimas 24 horas, VTIX foi negociado entre $ 336.02 (mínimo) e $ 336.85 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 339.81, enquanto a mínima histórica foi de $ 304.19.

No desempenho de curto prazo, VTIX movimentou-se +0.10% na última hora e +4.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Vanguard xStock (VTIX)

Capitalização de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.96M$ 8.96M $ 8.96M Fornecimento Circulante 4.53K 4.53K 4.53K Fornecimento total 26,661.05428827932 26,661.05428827932 26,661.05428827932

A capitalização de mercado atual de Vanguard xStock é $ 1.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VTIX é 4.53K, com um fornecimento total de 26661.05428827932. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.96M.