Preço de Vanguard xStock (VTIX)
O preço ao vivo de Vanguard xStock (VTIX) hoje é $ 336.38, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VTIX para USD é de $ 336.38 por VTIX.
Vanguard xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,522,993, com um fornecimento em circulação de 4.53K VTIX. Nas últimas 24 horas, VTIX foi negociado entre $ 336.02 (mínimo) e $ 336.85 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 339.81, enquanto a mínima histórica foi de $ 304.19.
No desempenho de curto prazo, VTIX movimentou-se +0.10% na última hora e +4.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Vanguard xStock é $ 1.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VTIX é 4.53K, com um fornecimento total de 26661.05428827932. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.96M.
+0.10%
-0.13%
+4.59%
+4.59%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Vanguard xStock em USD foi de $ -0.4558612256847.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Vanguard xStock em USD foi de $ +1.4832339720.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Vanguard xStock em USD foi de $ +7.0892085000.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Vanguard xStock em USD foi de $ +17.8865164869337.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.4558612256847
|-0.13%
|30 dias
|$ +1.4832339720
|+0.44%
|60 dias
|$ +7.0892085000
|+2.11%
|90 dias
|$ +17.8865164869337
|+5.62%
Em 2040, o preço de Vanguard xStock pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|11-30 00:47:38
|Atualizações da Indústria
1
|11-29 18:37:09
|Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
|11-29 07:12:40
|Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
|11-29 06:40:30
|Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
|11-29 03:27:31
|Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
|11-29 00:20:15
|Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day
